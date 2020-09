Geen wedstrijden van ADO meer op het grote scherm van Pathé Spuimarkt

Na één eredivisiewedstrijd van ADO Den Haag te hebben uitgezonden stopt Pathé Spuimarkt met het vertonen van de voetbalwedstrijden.

De bioscoop spreekt van ‘ontoelaatbaar gedrag’ wat een deel van de bezoekers van de vertoning van Heracles Almelo – ADO Den Haag afgelopen weekend hebben laten zien. Tevens lijkt er, in verhouding met andere steden, minder interesse te zijn om de wedstrijden in de bioscoop te bekijken. “Het is jammer”, zegt een woordvoerder tegen Den Haag FM.

Pathé kondigde vorige week aan de wedstrijden uit te zenden om fans zo de mogelijkheid te geven om hun club te zien spelen. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen zullen de wedstrijden van de regionale clubs wel te zien zijn.