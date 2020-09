GroenLinks roept stadsbestuur op tot tekenen van intersekseverklaring

Als het aan GroenLinks Den Haag ligt ondertekent het stadsbestuur de intersekseverklaring en spreekt ze uit zich in te zetten voor de rechten van intersekse personen. “Die verklaring gaat erom dat gemeenten zich inzetten om op te komen voor de rechten van intersekse personen. Dus om te zorgen voor minder discriminatie en meer acceptatie”, zegt raadslid Erlijn Wenink in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Er is best veel aandacht voor seksuele diversiteit, maar dit gaat om sekse diversiteit. Dat is echt iets anders. Die mensen hebben te maken met andere problemen.”

“Een hele tijd geleden werd het gemedicaliseerd werd. Dus dat kinderen die werden geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, dat die verplicht geopereerd werden en dus moesten kiezen”zo vertelt Wenink. “De belangenvereniging zet zich in voor demedicalisering. Dus om te zorgen dat kinderen en hun ouders de goede informatie krijgen en mensen zelf hun eigen keuze kunnen maken om zichzelf te zijn. En niet per se in een hokje geduwd worden.”

“Bij het doen van aangifte van de geboorte zou de mogelijkheid moeten komen om nog geen geslacht aan te geven”, betoogt Wenink als bijdrage waar de gemeente het verschil in kan maken. “Die geboorteaangifte is belangrijk, de informatievoorziening. Maar ook de acceptatie.” De intersekseverklaring is een initiatief van de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en de gemeente Utrecht.

Luister hier naar het gesprek met Erlijn Wenink op Den Haag FM.