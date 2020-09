Hart voor Den Haag tegen avondklok horeca: “Domme en rare beslissing”

De aangekondigde maatregelen voor de horeca worden niet met enthousiasme ontvangen bij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos, de partij is fel tegenstander van de aangekondigde avondklok. “Ik ben hier echt des duivels over. Ik vind het ongekend dat de horeca weer als kop van jut gebruikt wordt. De horeca is als eerste aan de gang gegaan om zich klaar te maken voor de anderhalvemetersamenleving, daar hebben ze tienduizenden euro’s in geïnvesteerd… Met effect, want je ziet dat het aantal besmettingen in de horeca maar vijf en een half procent is. Vervolgens wordt er gezegd: het is een brandhaard. Dat is gewoon niet het geval”, zegt raadslid Ralf Sluijs in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De cijfers die door Sluijs worden aangehaald zijn cijfers die werden gecommuniceerd door het RIVM, daaruit bleek dat -tussen 7 en 13 september- een groot aandeel van de positieve uitslagen werd geregistreerd in de regio Haaglanden. Bij een kwart van de besmette personen in heel Nederland werd inzichtelijk waar de besmetting waarschijnlijk werd opgelopen: in de thuissituatie, familie, op het werk, in een verpleeghuis of bij kennissen en vrienden. De horeca wordt daarna genoemd als ‘setting van mogelijke besmetting.’

“Ze schieten echt met een kanon op een mug”, zegt Sluijs. “Premier Rutte heeft in zijn vorige persconferentie gezegd: ‘Jongens, vier geen feestjes thuis. Ga dat in de horeca doen’. Om nu vervolgens iedereen vanaf 1 uur weer naar huis te sturen. Wij weten ook wel: die gaan thuis niet zitten kantklossen, die gaan met elkaar zitten nadrinken. Met vervolgens het aantal besmettingen wat fors zal toenemen en dat gaat veel forser toenemen dan als het in de horeca is. Ik vind het een ongelofelijk domme en rare beslissing.”

Sluijs hoopt dat burgemeester Jan van Zanen niet mee zal gaan in het besluit. “Houdt uw hoofd koel, laat u hier niet in meeslepen en red de Haagse horeca. Op het moment dat je dit doorzet, dan weet je zeker dat er zaken zijn die de deuren moeten sluiten.

Luister hier naar het gesprek met Ralf Sluijs op Den Haag FM.

Politievakbond voorziet problemen.

Ook de politievakbond is niet blij met het voornemen van de overheid om de horeca in het westen van het land eerder te sluiten. “We voorzien grote problemen”, zegt woordvoerder van politievakbond ACP Gerrit van de Kamp tegen mediapartner Omroep West. “We hebben niet voldoende capaciteit om deze regels te handhaven. Maar zelfs als we ze wel kunnen handhaven, verplaatst het probleem zich alleen maar naar buiten.” Daar zou het volgens Van de Kamp dan helemaal onoverzichtelijk worden. “Er is gedronken en in combinatie met onbegrip kan dat al snel uit de hand lopen. Het is gewoon niet te doen.”

