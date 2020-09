Recordaantal deelnemers Bingo TV: 3.000 HMC-medewerkers doen mee

Het spelprogramma Bingo TV op Den Haag TV heeft vrijdagmiddag een recordaantal deelnemers. Maar liefst 3.000 medewerkers van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) doen aan de wekelijkse bingo mee. Als dank voor hun inzet in de bestrijding van het coronavirus is de spelmiddag aan het zorgpersoneel aangeboden.

Voorzitter Ingrid Wolf van de raad van bestuur van HMC is ook in het programma te gast. Zij vertelt over de inzet van het ziekenhuis in deze tijden van corona. Het programma wordt muzikaal omlijst door volkszanger John Medley.

Tekst gaat verder onder de video

Ook publiekslieveling Marion Duijndam is van de partij: zij rolt weer de bingoballetjes. De uitzending wordt gepresenteerd door Rudo Slappendel.

Deelnemers aan Bingo TV kunnen zich op woensdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur aanmelden bij de Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) op telefoonnummer 070-3646661.

Bingo TV is sinds mei elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur te zien op Den Haag TV. Den Haag TV is onder andere te zien op Ziggo-kanaal 40, KPN-kanaal 1312 en denhaagfm.nl.

Het programma is een samenwerking tussen de Haagse stadsomroep en de BBD en wordt live uitgezonden vanuit de Esperantostraat.

