Spuigasten over Miljoenennota en Algemene Politieke Beschouwingen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt onder andere teruggeblikt op de Troonrede van de koning, de Miljoenennota van het kabinet en de Algemene Politieke Beschouwingen van de Haagse gemeenteraad.

De Miljoenennota helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting en tal van andere maatregelen geven vertrouwen, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Voorzitter Kim Schofaerts van MKB Den Haag legt in Spuigasten uit hoe zij de Prinsjesdagstukken heeft gelezen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gaven de Haagse fracties deze week in hoofdlijnen hun visie op de programmabegroting 2021-2024. Hierin laat de gemeente zien waaraan zij geld uitgeeft. De beschouwingen zijn een aftrap voor de bespreking van de gemeentebegroting in de eerstvolgende raadsvergadering. In Spuigasten reflecteren de fractieleiders Hanneke van der Werf (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP) op de Algemene Politieke Beschouwingen.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast