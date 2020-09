Groep tieners gezocht voor beroving 14-jarige jongen en vriend

Meer in

Een 14-jarige jongen uit Den Haag is vrijdagavond opgepakt voor het beroven van een andere 14-jarige jongen en zijn vriend. De twee slachtoffers werden door een groep jongens achterna gezeten, waarna een telefoon werd afgepakt en een sigaret op het bovenbeen van één van de jongens werd gedoofd. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De politie is nog op zoek naar vier andere verdachten.

De twee slachtoffers fietsten rond 19.30 uur in de buurt van tramhalte Het Kleine Loo in Den Haag toen ze merkten dat een groepje jongens hen achterna kwam. De groep jongens riep wat, het tweetal stopte en een discussie volgde. “Het slachtoffer moest zijn telefoon laten zien. Een van de jongens trok de telefoon uit zijn hand en een andere jongen doofde zijn sigaret op het bovenbeen van het slachtoffer”, vertelt de politie. De groep vertrok daarna op de fiets in de richting van de Theresiastraat.

Een getuige zag alles gebeuren, schoot de twee jongens te hulp en sprong in de auto om de daders te achtervolgen. De groep werd in de Theresiastraat tot stilstand gebracht. “De getuige heeft de groep aangesproken en wist één van de verdachten aan te houden en direct over te dragen aan de politie”, aldus de politie. De andere verdachten zijn gevlucht.

Signalement

De 14-jarige jongen zit nog vast, de anderen worden gezocht. Volgens de politie waren alle jongens donker gekleed en donker getint. Ze worden allemaal rond de 14 en 15 jaar oud geschat. De verdachte die een sigaret op het been uitdrukte is wat langer dan de rest en heeft zwarte krullen. En iets kleinere verdachte droeg een mondkapje met een opvallende kleur en heeft zwart lang krullend haar.