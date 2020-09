Kunstlicht over ‘Herfstequinox’ en ‘Onvoorspelbaar Verleden’

Het wekelijkse live kunst- en cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan de ‘Herfstequinox’ van kunstenaar Bruno van den Elshout en aan de gloednieuwe voorstelling ‘Onvoorspelbaar Verleden’ van zanger en rapper Saman Amini.

Op het moment dat dag en nacht van 21 naar 22 september elkaar in evenwicht houden en de herfst zijn intrede doet, houdt kunstenaar Bruno van den Elshout op het Zuiderstrand een ‘Herfstequinox’ met voor de 13e keer een 24-uurs horizonobservatie. Ook gaat binnenkort een tentoonstelling rond zijn project Whatever the Weather van start. Eerder maakte hij naam met New Horizons waarin hij 365 dagen vanuit een vast punt de Noordzee op foto vastlegde. Van den Elshout licht alles toe in Kunstlicht.

Theatermaker Saman Amini maakt met ‘Onvoorspelbaar Verleden’ een gezongen voorstelling over hoe het verleden kan opspelen. Met nu eens bitterzoete blues, dan weer scherpe raps of melancholisch aandoende, licht betoverende liedjes slaat hij je met liefde om de oren. Woensdag en donderdag zijn de try-outs te zien in Theater aan het Spui. Amini is telefonisch te gast in Kunstlicht.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met de keek op de week van de onvolprezen Thom Ferwerda, en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Ter afsluiting zijn er agendatips. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Foto: De ‘Herfstequinox’ van vorig jaar. (Frank Jansen).