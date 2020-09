Mes en baksteen aangetroffen bij aangehouden man

Een 30-jarige man uit Den Haag is donderdagmiddag aangehouden op het Stationsplein na een melding over een man die met een mes rondliep op de Rijkswijkseweg. De man zou lopen in de richting van het Rijswijkseplein.

Een agent die de melding hoorde, zag de vermoedelijke man lopen bij het Stationsplein en sprak hem aan. De man reageerde direct verbaal agressief en gaf aan een baksteen bij zich te hebben. Ook gaf hij aan te willen vechten met de agent.

Omdat de man niet reageerde op de aanwijzingen van de agent heeft deze gewaarschuwd pepperspray te gaan gebruiken. Toen de man ook hier niet op reageerde en de pepperspray niet het gewenste effect had, gebruikte de agent zijn wapenstok waarna de man kon worden aangehouden. Bij de man werd een mes en een baksteen aangetroffen. Hij werd overgebracht naar het bureau en later overgedragen aan de Opvang Verwarde Personen.