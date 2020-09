Het Woordenrijk over boekhandel Paagman en Poetry at Sea

In Het Woordenrijk zondagavond aandacht voor boekhandel Paagman (foto) en voor festival Poetry at Sea.

‘Het Leven is Vurrukulluk’ is de openingszin van de gelijknamige roman van de Haagse schrijver Remco Campert. En het is onderdeel van de Openings…zin-campagne die boekhandel Paagman voert om ons te wijzen op de opening van hun nieuwe vestiging in Leidschendam (26/27 september). Zondagavond spreken we Paula van Kempen over de nieuwe Paagman, maar ook over hun schrijversoptredens in corona-tijd.

Tevens in de uitzending aandacht voor het Poetry at Sea-festival dat vandaag online plaatsvindt. Na twee edities aan het strand, kun je vanaf vanmiddag 12:00 op hun site (checken maar) voordrachten vinden. Vanavond hoor je een selectie en een gesprek met Noah van Klaveren van het festival. De literaire agenda voor Den Haag en fijne muziek horen zoals altijd ook bij ons boekenprogramma.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.