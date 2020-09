Het Woordenrijk over boekhandel Paagman en Poetry at Sea

SAULT en Alicia Keys in De Nieuwe Van Nierop

Meer in

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van SAULT en Alicia Keys (foto).

Het mysterieuze soul-collectief SAULT bracht met ‘Black is’ al de meest indrukwekkende plaat van het jaar uit. Nog geen drie maanden later is er alweer een volgend album met soul, ritmes en sociaal bewuste teksten van Cleopatra Nikolac, Dean Cover en Melisa Young. Zondagavond hoor je enkele tracks van hun recente album, net als van de vrijdag uitgekomen plaat van Alicia Keys.

Meer nieuwe releases zijn er van P!NK, Ane Brun, S10, Sam Smith, Lionstorm, Bear’s Den, Sef en Dandana uit Den Haag (en Gambia). Tevens hoor je de Brits/Jamaicaanse Stefflon Don in het Nederlands rappen.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).