Biesieklette Noordeinde geopend: plek voor 120 fietsen

Aan het Noordeinde is maandag een nieuwe fietsenstalling geopend. In de Biesieklette kunnen maar liefst 120 fietsen gratis worden gestald. De fietsenstalling moet de hoge fietsparkeerdruk op het Noordeinde ontlasten. Nu is het vaak zo dat de smalle trottoirs worden geblokkeerd door de tweewielers.

De stalling ziet er binnen bijzonder uit. Kunstenaar Gino Bud Hoiting heeft namelijk de binnenkant van de stalling verfraaid met lijntekeningen met herkenbare Haagse stadsgezichten. De openingstijden zijn: maandag tot en met zondag van 7.30 uur tot 1.30 uur.

“Ik ben erg blij met de komst van de stalling Noordeinde”, zegt wethouder Robert van Asten (D66, Mobiliteit). “Met de komst van deze stalling en vorig jaar al de stalling op de Denneweg, is binnenstad Noord voorzien van voldoende plek om je fiets veilig en droog te stallen. Waar je ook in het centrum van Den Haag fietst, er is altijd binnen een straal van om en nabij 200 meter een bewaakte fietsenstalling.”

Bij de stalling aan het Noordeinde is namelijk dag en nacht camerabewaking en daarnaast is er tot sluitingstijd een beheerder aanwezig. Bewoners en ondernemers kunnen helpen de fietsen van straat te krijgen door hun klanten en bezoek te wijzen op de stalling. Ook kunnen zij achtergelaten fietsen melden via de MOR-melding of de Buiten Beter-app.