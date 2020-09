D66 bezorgd over testbeleid, CU-SGP vreest dat coronacrisis tweedeling vergroot

De Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de stad. Fractievoorzitter Hanneke van der Werf (D66) maakt zich zorgen over het testbeleid van coronaminister Hugo de Jonge, fractieleider Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP) vreest dat de crisis de tweedeling in de stad groter maakt.

Dat werd zaterdag duidelijk in Spuigasten op Den Haag FM. In het politieke radioprogramma blikten Van der Werf en Grinwis terug op de Algemene Politieke Beschouwingen

“De verschillen in onze stad waren al groot, ik ben heel erg bang dat coronacrisis verschillen vergroten in plaats van verkleinen”, betoogt Grinwis. “Mijn oproep aan het college is: laten we alles op alles zetten om te voorkomen dat die verschillen groter worden. Dus dat betekent dat je in de herfst- en kerstvakantie bijvoorbeeld herfst- en winterscholen moet inrichten voor jonge kinderen die minder naar school hebben kunnen gaan.” D66’er Van der Werf sluit zich daarbij aan. “Je hoort de verhalen van docenten die zeggen: ‘De kinderen die bij mij in de klas al onderaan bungelden, zakten nog verder weg, want daar is de situatie thuis niet naar om bij te kunnen blijven. De kinderen waar het al goed mee ging, daar gaat het nog beter mee. Dat is eigenlijk precies wat je niet wil.”

Van der Werf uitte ook haar zorgen over de aanpak van minister De Jonge. “Ik heb zorgen over het testbeleid, het tekort aan testen, tekort aan laboratoriumcapaciteit. Ik heb het al tegen onze burgemeester gezegd deze week: ik hoop echt dat hij de coronaminister achter de broek blijft zitten om hier bovenop te zitten. Want zeker in de Randstad gaat het hard en daar maak ik mij wel zorgen om.”