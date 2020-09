Gemeente even telefonisch onbereikbaar door technische storing

De gemeente Den Haag meldde maandag aan het einde van de ochtend een technische storing. Daardoor was de gemeente een tijdje telefonisch onbereikbaar voor inwoners en ondernemers die het nummer 14070 hebben gekozen.

De technische afdeling heeft de problemen verholpen. “Onze excuses voor het ongemak”, schreef de gemeente via Twitter. Even later meldde de gemeente: “De storing is verholpen: we zijn weer bereikbaar!”

Ook andere gemeenten in Nederland, zoals Den Bosch en Amersfoort, kampten met een telefoonstoring. Het is onbekend of dit verband hield met de storing bij de gemeente Den Haag.