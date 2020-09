Just Peace Month geeft kijkje in de keuken van de internationale organisaties en instellingen

Haags zwerfafval onder handen genomen door vrijwilligers JCI 070 tijdens World Cleanup Day

Goed nieuws voor de Hagenaar die van schone straten houdt; afgelopen zaterdag werden er kilo’s zwerfafval onder handen genomen door een groep vrijwilligers van JCI ’s Gravenhage. Dit stond in het teken van de World Cleanup Day, waardoor onder meer het Regentessekwartier zakken vol troep kon uitzwaaien.

“Net als vorig jaar komen we vandaag veel zwerfafval tegen’, zegt Martine Pronk van JCI. Dat maakt de stad minder leefbaar en minder veilig. Een schone stad is veel prettiger om in te wonen, werken en recreëren.”

“Ik vind het fijn om iets nuttigs bij te kunnen dragen in mijn vrije tijd”, zegt Leandra Spadon van JCI. “En daarnaast heb ik hier bij JCI ‘s-Gravenhage veel nieuwe mensen leren kennen die hetzelfde denken en doen als ik, en met hun doen we ook veel gezellige dingen.