Just Peace Month geeft kijkje in de keuken van de internationale organisaties en instellingen

Den Haag staat bekend als de stad van vrede en recht. Veel internationale instellingen en organisaties zijn hier dan ook gevestigd. Maar veel Hagenaren weten niet wat ze precies doen en waarom ze hier zijn. Tijdens de Just Peace Month kom je erachter.

“De Just Peace Month wordt georganiseerd omdat wij als Den Haag bekendstaan als stad van vrede en recht”, vertelt organisator Kelly Buis. “Er zijn hier ontzettend veel internationale organisaties, kennisinstellingen, musea die met die thema’s werken. We vinden het daarom ook heel erg belangrijk dat mensen die in Den Haag wonen en werken weten wat er gebeurt.”

Den Haag staat een maand lang bol van de activiteiten. Dit jaar is het evenement vanwege de coronapandemie anders georganiseerd. Zo kan men veel webinars, lezingen en tours online volgen. Maar je kan ook fysiek locaties bezoeken. Zoals het Humanity House of de Gevangenpoort waar je een rondleiding krijgt.