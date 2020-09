MKB Den Haag: “Doe meer aan verduurzamen woningen dan wettelijk hoeft”

Voorzitter Kim Schofaerts (MKB Den Haag) wil dat het stadsbestuur het uiterste doet om woningen in de binnenstad te verduurzamen. De werkgeversorganisatie pleit zelfs voor verregaande stappen. “En doe daar meer voor dan wettelijk hoeft.”

Schofaerts zei dat zaterdag in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM. Ze gaf daarin adviezen aan de politiek om investerend uit de coronacrisis te komen. Een van haar tips is om te investeren in een nieuwe, duurzame economie. De voorzitter staat voor een geen-woorden-maar-daden-mentaliteit. “Het wordt nu tijd om door te pakken op het gebied van verduurzaming. Er zijn zoveel meningen over: wat is duurzaam en wat is niet duurzaam? Volgens mij moet er gewoon een keuze worden gemaakt: we gaan deze kant op en we gaan dat aanpakken.”

De voorzitter van MKB Den Haag wil dus dat het stadsbestuur actie onderneemt. “Want als iedereen zijn duurzaamheidsdingetje blijft doen, dan komen we er niet. En daar is Den Haag heel goed in. Dus dat moeten we niet meer willen.”

Schofaerts neemt zelf al een voorschot op de zaak. Zij stelt voor om de woningen in de binnenstad te verduurzamen. “Dat je dat echt goed doet en dat je daar meer voor doet dan wettelijk hoeft. Dat je zegt: ‘We gaan voor bestendige woningen waar we over vijftig jaar alsnog kunnen wonen en die groener en duurzamer zijn’.” De voorzitter stelt voor om binnenstadwoningen extreem goed te isoleren, zodat bewoners geen hinder ondervinden van geluidsoverlast. Ook stelt ze groene daken of gevels voor. “Dat zou je ook op andere plekken in Den Haag kunnen doen en daarmee de stad kunnen vergroenen en dus verduurzamen.”