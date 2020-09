Provinciale Staten vergaderen vanwege ‘code rood’ weer digitaal

Provinciale Staten van Zuid-Holland komen bij de eerstvolgende Statenvergadering niet in Den Haag bijeen. Het feit dat de regio als ‘code rood’ is aangemerkt en het coronabeleid is aangescherpt, is voor de Zuid-Hollandse politiek aanleiding om digitaal te vergaderen.

De nieuwe kabinetsmaatregelen treffen de Staten niet rechtstreeks. “Maar het toenemend aantal besmettingen en de verhoogde waakzaamheid als gevolg daarvan zorgen voor een nieuwe situatie. Een fysieke bijeenkomst van Provinciale Staten – inclusief heen- en terugreis – lijkt niet passend”, schrijven Provinciale Staten in een reactie.

De agenda voor de vergadering is onveranderd en te volgen via de tijdelijke webcast.

De eerste fysieke Statenvergadering sinds de coronacrisis vond plaats op een andere plek dan het Provinciehuis, namelijk in de Ridderzaal op het Binnenhof.