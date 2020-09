Gemeente even telefonisch onbereikbaar door technische storing

Studenten slapen in tenten op het Plein om aandacht te vragen voor Moria

Tentjes, kartonnen dozen en slaapzakken. Op het Plein in Den Haag is een klein tentenkamp opgeslagen om aandacht te vragen voor de situatie in Moria. Een groep studenten wil dat Nederland meer mensen opneemt die dakloos zijn geworden nadat een brand het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos verwoestte. De actiegroep ‘Evacueer Moria nu’ brengt 24 uur op het Plein door, pal voor het Tweede Kamer-gebouw.

Het feit dat Nederland onlangs besloot honderd vluchtelingen (vijftig kwetsbaren en vijftig kinderen) op te nemen uit Moria, is voor de actiegroep onvoldoende. Volgens de groep studenten zijn er meer vluchtelingen welkom. Om hiervoor aandacht te vragen, hebben de studenten de nacht doorgebracht op het Plein. “Sommigen zijn op en neer gegaan naar huis, maar de meesten zijn wakker gebleven.”

“De situatie daar is inhumaan”, zegt Roos Ykema van Albatros, een stichting die vluchtelingen helpt. Ykema is eerder zelf ook op Lesbos geweest. “De kinderen zijn de dupe van een situatie waar ze niets aan kunnen doen. Kinderen kampen met mentale trauma’s en zelfmoordgedachten”, vertelt ze.

“Ook dialoog voeren met tegenstanders”

De afgelopen weken zijn er door het hele land demonstraties georganiseerd. “Voornamelijk de mensen die de acties steunen waren aanwezig, maar met onze acties willen we ook de dialoog voeren met mensen die tegen migratie zijn. De afgelopen 20 uur hebben wij verschillende voorbijgangers mogen spreken. Daar zaten ook mensen tussen die kritisch zijn en vinden dat Nederland al vol is. Maar je moet met elkaar in gesprek blijven”, vindt Ykema. De groep heeft ook met verschillende politici gesproken, onder wie fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks.

Ykema benadrukt dat het belang is om gesprekken te blijven voeren over de vluchtelingenproblematiek. Tot vanavond om 18.00 uur is de actiegroep te vinden op het Plein tegenover de Tweede Kamer. Ykema: “Alle meningen zijn welkom. Wij willen met de actie mensen niet bekeren, maar laten zien wat er speelt.”