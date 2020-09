Vrouwen uit Haagse politiek strijden opnieuw voor recht op abortus

Onder de hashtag ‘MijnLichaamMijnKeus’ strijden vrouwen van verschillende politieke partijen voor het recht op abortus en daarmee het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen. “Voor het recht dat je als zwangere vrouw zelf de keuze hebt of je je kindje wil houden of niet. En als dat niet het geval is dat je dan gewoon veilig terecht kunt bij een abortuskliniek om een abortus te doen”, zegt PvdA-er Janneke Holman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

De strijd is volgens Holman nodig na een periode waarin veel aandacht is gegaan naar de Week van het Leven, een actieweek in november waarbij tegen abortus wordt gepleit. “De afgelopen weken was er een tv-spotje om donateurs te werven voor de week van het leven. Daarachter zitten allemaal anti-abortus-clubs. En die spotjes waren heel vaag: die deden alsof ze opkwamen voor zwangere vrouwen en de rechten van het ongeboren kindje, maar er werd niets gezegd over de achtergrond van die organisatie die dus allemaal demonstraties gaan organiseren in november, terwijl ze eigenlijk gewoon vrouwen het recht wil ontnemen om voor abortus te kiezen.”

“Je ziet met die tv-spotjes dat ze het grote publiek willen opzoeken voor hun verhaal. Ik vind dat echt heel eng.” Met hun campagne willen de vrouwen een tegengeluid laten horen: “Het is iets wat stevig bevochten is in de jaren 70/ 80. Dan zou je zeggen: ‘we zijn eruit, we hebben het recht op abortus hier in Nederland en dat blijft zo’, maar die demonstratie laat zien dat we hiervoor moeten blijven staan dat vrouwen recht hebben op zelfbeschikking en zelf de keuze kunnen maken voor een abortus.”

Het recht op abortus is een zwaarbevochten recht. De anti-abortus campagne van afgelopen weken maakt mij alleen maar nog strijdbaarder om voor dit recht te blijven vechten, samen met andere raadsleden in Den Haag. 💪👇#MijnLichaamMijnKeus pic.twitter.com/sTxRUhIAIU — Janneke Holman (@JannekeHolman) September 21, 2020

“Het is belangrijk dat we ons daartegen blijven uitspreken. Vooral dit jaar, want je ziet dat er heel veel te doen is om agressieve anti-abortus-demonstranten bij abortusklinieken.” Middels schriftelijke vragen aan het stadsbestuur spraken VVD, D66, GroenLinks en PvdA zich al eerder uit voor bescherming van vrouwen die naar de kliniek gaan, daarbij werd verzocht of het beleid ten aanzien van demonstraties bij de klinieken kan worden herzien. Een antwoord van het stadsbestuur staat gepland voor dinsdag 22 september.

Holman trekt in deze strijd op met collega’s Leonie Gerritsen (Partij voor de Dieren), Fatima Faïd (Haagse Stadspartij), Lesley Arp (SP), Erlijn Wenink (GroenLinks) en Hanneke van der Werf (D66).

