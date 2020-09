Hagenaar (37) aangehouden na winkelinbraak Paletplein

Een 37-jarige Hagenaar is dinsdagochtend vroeg aangehouden, de man wordt verdacht betrokken te zijn bij een winkelinbraak aan het Paletplein.

De verdachte werd door de politie aangetroffen in de Van Mierrisstraat, alwaar hij zich -met buit- probeerde te verstoppen in een portiek. Met behulp van een speurhond is later inbrekerswerktuig gevonden op de vluchtroute van de verdachte.

De verdachte zit vast en wordt door de politie verhoord.