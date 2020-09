Hagenaars kunnen gratis elektrische deelscooters uitproberen

Vanaf nu kunnen mensen in Den Haag en omstreken gratis 45 minuten een elektrische deelscooter van felyx, Check of GO Sharing proberen. De 45 minuten kunnen in een rit worden gebruikt, maar bij felyx en GO Sharing mogen ze ook verdeeld worden over meerdere ritten. Aanmelden voor de actie kan via www.ways2go.nl. De actie loopt ook in Rotterdam, Delft, Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen, Hoek van Holland, Barendrecht, Alblasserdam en Voorne-Putten.

Het doel van de probeeractie is om mensen laagdrempelig te laten kennismaken met een deelscooter. De actie loopt tot medio december 2020 en is een initiatief van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming, de partijen achter de campagne Ways2go. De actie wordt mede ondersteund door de gemeente Den Haag.

Om mee te doen met de actie, dient iemand de app van de betreffende deelscooteraanbieder te downloaden. Vervolgens registreert diegene zich en kan men in het registratieproces de speciale actiecode van Ways2go toevoegen. Hoe die code verkregen kan worden is te vinden op www.ways2go.nl. Let op dat de voorwaarden per deelscooteraanbieder iets kunnen verschillen.

De deelscooteraanbieders felyx, Check en GO Sharing hebben voor deze actie de handen ineen geslagen met Ways2go. Het doel is om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met een elektrische deelscooter. De elektrische deelscooter is een goed alternatief voor autoritten bij korte (zakelijke) ritten en wordt steeds populairder.

Ways2go is de campagne van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming en heeft als doel (logistieke) werkgevers, werknemers en bewoners te verleiden tot het gebruik van duurzame vervoermiddelen. Daaraan zijn vele voordelen verbonden: een betere, schonere leefomgeving, minder files en vertragingen, minder stress en een betere vitaliteit. In de campagne Ways2go spelen vier karakters een rol: Daan, Emma, Otto en Nora. De meest duurzame reis is een reis die niet wordt gemaakt, wordt wel beweerd, daarom wordt op de website ook veel aandacht besteed aan thuiswerken.

