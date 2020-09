Nieuw ‘Icoon van Transvaal’ laat nog op zich wachten

Het moet hèt nieuwe icoon van de wijk Transvaal worden, maar het staat er voorlopig nog lang niet: Multifunctioneel Vrijetijdscentrum Transvaal. Vanwege een impasse tussen de gemeente, de projectontwikkelaar en bouwmarkt Karwei laat het nieuwe gebouw nog op zich wachten.

‘Hier zou het MVC moeten staan, echter door een impasse is de realisatie al jaren vertraagd, vertelt sociaal-ondernemer uit Transvaal Atalay Celenk. ‘Het is voor mij echt een doorn in het oog. Dit project zou zorgen voor een economische impuls, meer werkgelegenheid, woningen, een hotel, een wereldsupermarkt en een welness. Dit zou Transvaal verder helpen om de wijk op de kaart te zetten, maar voorlopig wachten we al zes jaar.’

Er zijn meerdere oorzaken voor de vertraging van de bouw van het Multifunctioneel Vrijetijdscentrum, maar vooral het feit dat bouwmarkt Karwei geen plaats wil maken, zorgt nu voor het oponthoud. De bouwmarkt zit al 45 jaar aan de Uitenhagenstraat en wil alleen tijdelijk plaats maken als het filiaal bij de herinrichting weer een plaatsje krijgt. De projectontwikkelaar heeft hier echter geen trek in.

Celenk, die door sommigen ‘de koning van Transvaal’ wordt genoemd, hoopt dat de partijen om tafel willen om tot een oplossing te komen. ‘Kom aan tafel, bespreek de impasse, zodat we kunnen kijken wat er mogelijk is om het MVC Transvaal alsnog te realiseren.’