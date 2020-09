Petitie voor behoud Zuiderparktheater ruim 5.000 keer getekend

De Stichting Zuiderparktheater blijft hoop houden op een eigen toekomst voor het theater. Hoewel de adviescommissie voor het Kunstenplan 2021-2024 gaf eerder een negatief advies over de aangevraagde subsidie van 360.000 euro gaf -wat werd overgenomen door het stadsbestuur- hoopt ze met een petitie gemeenteraadsleden op andere gedachten te brengen waar het gaat over de toekomst van het theater. Door het stadsbestuur is aangegeven dat het de intentie is om een andere exploitant voor het theater te vinden.

“Wat ons gaande houdt is de enorme energie die we krijgen als we het theater in actie zien, zegt Kjell Wagner van stichting Zuiderparktheater in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Het naderende einde voor het openluchttheater in de huidige vorm vindt hij zonde voor de vrijwilligers die zich ervoor inzetten. “Die mensen willen we niet in de steek laten, dus we geven alles wat we hebben om te zorgen dat hun theater -zo kan ik het wel noemen- blijft bestaan. Op de manier hoe het nu draait, met vrijwilligers en een klein clubje professionals.”

Met de woorden ‘Wilt u dat het Zuiderparktheater in 2021 openblijft? Teken de petitie!’ hoopt de stichting ook in de periode 2021-2024 door te kunnen gaan als uitbater en programmeur, een kleine 5000 handtekeningen is inmiddels verzameld. “Die petitie moet duidelijk maken: dat is precies de diversiteit die Den Haag vertegenwoordigd. En mijn angst is dat dat sociale karakter wat we hebben verloren gaat omdat het geëxploiteerd moet worden voor een ton. Dan heb je daar geen oog meer voor.”

Wow! De petitie is al bijna 5000 x ondertekend!

Wat voelt het goed dat we zo breed gesteund worden! https://t.co/Bo6LKDmYjt — Zuiderparktheater Den Haag (@zuiderparktheat) September 22, 2020

De adviescommissie voor het Kunstenplan 2021-2024 gaf eerder een negatief advies over de aangevraagde subsidie van 360.000 euro, onder meer de kwaliteit van het artistieke programma werd beoordeeld als ‘wisselend’.

Het stadsbestuur gaf te kennen te onderzoeken wie er vanaf volgend jaar een programmering kan gaan bieden in het theater, daar is een budget van 100.000 euro voor vrijgemaakt. “Voor die 100.000 euro gaan we echt niet inschieten, dat gaat ons niet lukken. Dat weten we al vijf jaar.” Donderdag 24 september wordt het Kunstenplan besproken in een hoorzitting van de commissie Samenleving, instellingen hebben dan de mogelijkheid tot inspreken. In oktober wordt het beleidsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Luister hier naar het gesprek met Kjell Wagner op Den Haag FM.