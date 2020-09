Stadboerderij Molenweide in Laak weer geopend

De stadsboerderij Molenweide in Laak is sinds dinsdag weer geopend, ze was enige tijd gesloten nu het wijkpark Cromvliet in Molenwijk onder handen wordt genomen. De herinrichting van het gebied tussen de Noordpolderkade, het Cromvlietplein, de Draaistraat, de Stuwstraat en de Schoeplaan is nog niet afgerond, mede door corona liep dat vertraging op.

Vanaf vandaag zijn ook de hekken van stadsboerderij Molenweide in #Laak weer open. Hele terrein is nog niet klaar maar 'tijdens de verbouwing 🙂 is een bezoekje mogelijk ' Zijn wij weer blij mee 🐇🐐🐷 pic.twitter.com/NrykkdQ5iq — StadsboerderijenDH (@StaboDenHaag) September 19, 2020

Het is de bedoeling dat alle werkzaamheden dit jaar worden afgerond en het park tegenover het Cromvlietplein weer kan worden geopend. “Het liefst voor het eind van het jaar. Dan moet het wel open zijn”, zegt Jurienne Hollaar van Coalitie Laak op Den Haag FM.

“De bedoeling is dat we straks een park krijgen waar nog veel meer doorheen gelopen kan worden, niet alleen door de dieren van de boerderij maar ook door de bewoners”, vertelde Hollaar eerder al.

Luister hier naar het gesprek met Jurrienne Hollaar op Den Haag FM.