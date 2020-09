Vruchtbare samenwerking ADO Den Haag en ROC Mondriaan wederom voortgezet

Afgelopen zondag, voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, ondertekenden Algemeen Directeur van ADO Den Haag Mohammed Hamdi en lid van het College van Bestuur van ROC Mondriaan Harry de Bruijn de tweejaarlijkse samenwerkingsovereenkomst. Al acht jaar zijn de bedrijven ‘partners in opleiden en ondernemen’. ADO Den Haag ziet het bieden van goede stageplaatsen als een belangrijke en maatschappelijk verantwoorde opdracht en ROC Mondriaan beschouwt het Cars Jeans Stadion als een uitstekende en zeer welkome leeromgeving voor studenten van allerlei opleidingen.

Mohammed Hamdi is uitgesproken over de inzet van de studenten: “De overeenkomst met ROC Mondriaan is een uitstekend voorbeeld van een samenwerking waar beide partijen echt de vruchten van plukken. Wij vinden het belangrijk dat onze club een decor vormt waarop de stagiairs van ROC Mondriaan zich verder kunnen ontwikkelen. Persoonlijk vind ik het ook erg mooi om de gedrevenheid en het enthousiasme te zien van de vele ROC Mondriaan-studenten die in verschillende disciplines een steentje bijdragen aan onze organisatie”.

Ook Harry de Bruijn ziet alleen maar voordelen: “Zeker doordat als gevolg van het coronavirus een hele periode onderwijs op afstand moest worden gegeven en gevolgd, is het nu noodzakelijker dan ooit om in een goede praktijkomgeving te werken en te leren. ADO Den Haag biedt hierin uitstekende faciliteiten en coaching op de werkvloer en vult daarmee onze eigen docenten aan”.

ADO Den Haag is een betrouwbare partner, samen staan we voor de ontwikkeling van de regio met voetbal en onderwijs leveren we zo samen een bijdrage.

Bij iedere thuiswedstrijd van ADO Den Haag zijn er ongeveer 125 studenten van ROC Mondriaan actief. Zo worden studenten Beveiliger van de School voor Orde en Veiligheid als servicemedewerker/ toezichthouder ingezet bij het parkeren, de toegangsverlening en toezicht. Studenten van de International Hotel & Management School doen ook praktijkervaring op in het Cars Jeans Stadion. In de rust en na de wedstrijd worden gasten in de businesslounges voorzien van een hapje en een drankje. Buiten de wedstrijden worden studenten ingezet voor facilitair gerichte werkzaamheden. Van de School voor Lifestyle, Sport en Bewegen lopen studenten stage binnen de Jeugdopleiding van ADO Den Haag. Studenten van de School voor Toerisme en Recreatie spelen een rol in de hospitality en ontvangen de gasten bij aanvang van de wedstrijd en het verder geleiden in het stadion naar de stijlvolle ‘Ernst Happel Lounge’ en de ‘Senaatskamer’. Alle studenten worden zo vakkundig opgeleid en leveren op deze manier een professionele bijdrage aan de organisatie van ADO Den Haag.

Foto: ADO Den Haag/Laurens Lindhout

Luister hier naar het gesprek met Peter van Biezen van ROC Mondriaan.