Bouwwerk voor 450 woningen boven Utrechtsebaan gaat niet door

Het moest een gewaagd bouwplan worden: een bouwwerk voor zo’n 450 woningen boven de Utrechtsebaan, waardoor de snelweg voor een stuk van 250 meter zou moeten worden overkluisd. Maar het plan voor de Vrijheidsplaats – vernoemd naar de roemruchte snackbar De Vrijheid – gaat niet door, zo heeft de gemeente besloten.

De gemeente heeft het bouwproject tussen de Bezuidenhoutseweg en Theresiastraat stopgezet, omdat de bouwer 3,6 miljoen euro meer voor de klus vroeg dan de gemeente als marktconform beschouwde. Verder zou het financieel niet haalbaar zijn, omdat er veel noodzakelijke en gewenste veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen. Die extra kosten kwamen uit op 4,5 tot 16,2 miljoen euro.

Om het plan toch van de grond te krijgen, zou de gemeente een financiële bijdrage moeten leveren. Staatssteun voor een bouwproject is wel mogelijk, maar aan strenge regels gebonden. “Het consortium heeft niet duidelijk kunnen maken dat zij daaraan konden voldoen”, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Andere lastige aspecten zijn de bereikbaarheid van dit deel van de stad, de aansluiting van het gebouw op het maaiveld, de oplossing voor het afvoer van afval en de funderingswijze op de Utrechtsebaan. “Het is het consortium ook voor deze aspecten niet gelukt met passende oplossingen te komen”, aldus de gemeente. Daarom is het plan nu van de baan. Er wordt gezocht naar een andere plek tussen de stations CS, HS en Laan van NOI om de circa 450 woningen alsnog te bouwen.

Even verderop, bij de Grotiusplaats, gaan de bouwontwikkelingen wel door. Daar worden twee woontorens gebouwd. Daar wordt de Utrechtsebaan wel overkluisd, maar dan met looppaden en veel groen. De woontorens komen naast de overkluizing.

De gemeente onderzoekt nu of er een groter deel van de Utrechtsebaan kan worden overdekt. Het stadsbestuur houdt namelijk vast aan de ambitie om de A12 te ‘vertunnelen’.