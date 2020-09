Frank Rijkaard opent Cruyff Court in Escamp

Voetballegende Frank Rijkaard opende woensdag samen met wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) en Invictus Games-deelnemer Ronald van Dort een Cruyff Court in het Haagse stadsdeel Escamp. Het voetbalveld was al enige tijd in gebruik maar in verband met de intelligentie lockdown kon de court nu pas officieel geopend worden.

‘Het blijft bijzonder om een Cruyff Court te mogen openen’, zegt Rijkaard. ‘Dit is het derde veldje dat ik nu mag openen. Eerder heb ik er een in Amerika en Amsterdam geopend.’ Ook wethouder Bredemeijer was enthousiast over de opening: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er plekken in de buurt zijn waar kinderen kunnen samen komen en lekker kunnen sporten, dus ik ben trots dat ik hierbij aanwezig mag zijn.’

Het aangelegde veldje in Escamp is anders dan de gewone speelvelden van de Cruyff Foundaition. Het is namelijk zo ingericht dat het ook makkelijk toegankelijk is voor mindervaliden. ‘Ook voor kinderen met een beperking vinden we het ontzettend belangrijk dat ze kunnen bewegen en dat kan hier dus dat is iets om extra trots op te zijn.’

Na de officiële opening speelden Rijkaard en Bredemeijer nog een balletje rond met wat aanwezige kinderen. ‘Het is natuurlijk heel goed dat iemand als Frank Rijkaard met zo’n topsportachtergrond laat zien hoe belangrijk het is om te blijven sporten’, vertelt Brede Meijer. Oud-international Rijkaard was onder de indruk van de conditie van de Haagse wethouder. ‘Hij kwam hier volledig afgetraind aan en hij deed zelfs nog een ‘Zidane’, maar ik weet niet of dat de bedoeling was’, aldus de oud-international met een knipoog.