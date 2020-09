GroenLinks en PvdA: geld kunstwerk Hobbemaplein naar groene plannen bewoners

GroenLinks en PvdA in de Haagse gemeenteraad willen de wijken rondom de Haagse Markt opknappen en vergroenen met het geld dat is bestemd voor een kunstwerk op het Hobbemaplein. Het bedrag dat bedoeld is voor het ‘Landmark Hobbemaplein’ is ruim 900.000 euro, ruim drie keer hoger dan eerder werd geschat. GroenLinks en PvdA vinden dat dit bedrag beter besteed kan worden, waarbij ook de bewoners betrokken moeten worden.

“Transvaal en de Schilderswijk behoren tot de meest versteende wijken van de stad, met weinig groen en veel achterstallig onderhoud. De negen ton biedt kansen om deze wijken groener en leefbaarder te maken”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. “Daarbij is belangrijk dat de bewoners zelf kunnen meebeslissen waar we dit geld aan uitgeven.”

Janneke Holman, gemeenteraadslid namens de PvdA, vult aan: “Transvaal en de Schilderswijk verdienen meer waar voor het geld. Zeker nu de kosten van het kunstwerk zo oplopen, kan het beter besteed worden aan het opknappen en vergroenen van het plein én het gebied eromheen. Bewoners hebben hier veel ideeën voor, dus laten we vooral met hen kijken hoe we dit geld goed kunnen besteden.”

Woensdagavond praat de gemeenteraad over het ‘Landmark Hobbemaplein’.