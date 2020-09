Harrie Jekkers toch nog op de planken in het Zuiderparktheater

Harrie Jekkers zal zijn voorstelling ‘Achter de Duinen’ toch gaan spelen in het Zuiderparktheater. Na een ongeluk, waarbij hij zijn elleboog verbrijzelde, was optreden voor de Haagse cabaretier niet mogelijk en werden de september-voorstellingen in het theater geannuleerd.

De nieuwe data voor de voorstellingen van Jekkers zijn donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober. Mensen die kaarten hadden gekocht voor de eerder geplande voorstellingen krijgen van het theater voorrang om tickets te bestellen. Overgebleven plaatsen zullen maandag in de verkoop worden gedaan.

In ‘Achter de Duinen’ vertelt Jekkers over zijn jeugd in Den Haag, hoe de stad veranderde en het leven van Jekkers op Ibiza. Jekkers speelde de voorstelling sinds september 2018 op zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg.