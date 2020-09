Sjaak Bral neemt randverschijnselen corona op de hak

Één van de meest veilige plaatsen om in deze coronatijd een muziek-, dans-, theater- of cabaretvoorstelling te geven of te bezoeken, is in de buitenlucht. Het Openluchttheater Zuiderpark is zo’n plek en Sjaak Bral maakt daar op twee zondagmiddagen dankbaar gebruik van voor zijn show Circus Corona.

“Mijn idee was wel om in deze ietwat warrige tijden wat duiding te geven, in die zin is corona het item van het jaar en het is een beetje een circus aan het worden dus het idee van Circus Corona was al vrij snel geboren”, zo vertelt Bral aan Den Haag FM.

Naast wat anekdotes uit zijn eigen leven, een aantal liedjes en een serieuze noot, maakt Bral ook grappen over de corona. “Het is een manier om dingen te verwerken, met humor, die eigenlijk helemaal niet leuk zijn. En om te relativeren”, zegt Bral, maar “Ik kan weinig grappen maken over mensen die op hun buik in het ziekenhuis liggen, maar wel de randverschijselen, de maatschappelijke dingen zoals het hamsteren, de persconferenties of minister Grapperhaus, daar kun je wel wat mee.” En zo is er een afwisselende voorstelling ontstaan die door veel bezoekers enthousiast werd ontvangen.

En ook dit openluchttheater ontkomt niet aan de verschillende coronamaatregelen, zo worden bezoekers naar hun plaatsen begeleid, zijn er looproutes aangegeven en moet iedereen natuurlijk afstand houden. Desondanks zien bezoekers dit als een hele goede en veilige plek om eindelijk weer eens op stap te kunnen.

Op zondagmiddag 27 september staat Sjaak Bral voor de tweede keer met Circus Corona in een uitverkocht Zuiderparktheater.