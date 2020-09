SP en PvdA blij met onderzoek naar proef met basisbanen in Zuidwest

Bij de SP en PvdA in de Haagse gemeenteraad wordt enthousiast gereageerd op het voornemen van het stadsbestuur om te onderzoeken of er een pilot met basisbanen kan komen in Den Haag Zuidwest. “Ik vind dat een heel interessante suggestie”, zegt SP-fractievoorzitter Lesley Arp in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Via een motie verzochten de partijen het stadsbestuur om aan de slag te gaan met de basisbaan, mede naar aanleiding van de publicatie ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht‘ van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Daarin werd bepleit om mensen met een uitkering en weinig kansen hebben voor de arbeidsmarkt een basisbaan te bieden. “Ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt; dat je iemand een hele waardevolle taak kan geven, waar je een fatsoenlijk loon voor terug krijgt en dat je de wijk er beter van maakt”

N.a.v. een motie van mijzelf en @bulaydin meldt het college dat zij onderz doet naar een kleinschalige pilot met basisbanen in Den Haag Zuidwest. Benieuwd! Hoop wel dat er goed gekeken wordt naar het lange termijn-perspectief. Zowel werkzoekenden als het stadsdeel verdienen dat. — Lesley Arp (@lesley_arp) September 22, 2020

Wat de SP betreft is er een groep mensen te vinden die baat zou hebben bij een basisbaan, die -anders dan de STiP-baan– niet bedoeld is om door te groeien naar regulier werk. “Die basisbanen zijn zijn eigenlijk een voorstel van de WRR. En die geven heel duidelijk aan: ‘er is een groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar die bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor beschut werk -dat is werk wat voorheen door mensen in de sociale werkplaats werd gedaan- en die groep staat nu in de kou. Die wil heel graag meedoen. Maar we moeten ze niet afschepen met iets wat tijdelijk is.’ En dat is wel een verschil met de Melkert-banen en de STiP-banen, want die houden na twee jaar op en zijn bedoeld om door te stromen naar ander werk.”

“Het gaat dan vaak om publiek werk. En als je gewoon om je heen kijkt dan zijn er gewoon nog heel veel dingen die we in de samenleving beter zouden kunnen aanpakken, bijvoorbeeld het afvalprobleem en het onderhoud van de openbare ruimte. En ik denk bijvoorbeeld daarin -en Groep de Mos is een partij die dat ook heeft gesuggereerd- de invoering van wijkconciërges. ik denk dat dat echt kan bijdragen aan de samenhang en het beter op orde houden van wijken. Ik zou dat een hele interessante gedachte vinden, ook voor Zuidwest.”

Luister hier naar het gesprek met Lesley Arp op Den Haag FM.