Voetballers redden bejaard echtpaar uit sloot: ‘Het zijn echt helden!’

‘Ik zag de dood voor ogen. Ik lag helemaal kopje onder in het water.’ Tinus Fokke is er nog steeds van onder de indruk. Toen hij zaterdag met zijn vrouw Rosa een rondje buiten maakte, reed hij per ongeluk de sloot in. Rosa probeerde Tinus te redden, maar viel ook in het water. Gelukkig schoten de spelers van voetbalteam Quick Steps 2 het echtpaar te hulp en kregen hen veilig aan de kant. Tinus en Rosa kunnen de mannen niet vaak genoeg bedanken.

Voorafgaand aan de training van Quick Steps 2 bedanken Tinus en Rosa hun helden daarom persoonlijk met een bloemetje en kratten bier. ‘Ik ben niet van plan veel tegen ze te zeggen, want dan schiet ik vol’, zegt Tinus geëmotioneerd. ‘Ik ga nu ook haast weer.’

Quick Steps 2 speelde zaterdagmiddag een uitwedstrijd tegen het tweede elftal van Hvv RAS, een vereniging aan de Albardastraat in Den Haag. ‘Nadat we de wedstrijd zaterdag gelukkig gewonnen hadden, liepen we al babbelend terug naar de kleedkamer’, blikt keeper Jesse Bleek terug. ‘Toen zag ik onze aanvoerder opeens de sloot induiken. Ik dacht eerst, het is misschien een beetje vroeg voor een kampioensduik, maar toen zag ik opeens een scootmobiel met twee oudere mensen in het water liggen.’

‘Altijd trots op mijn ploeg’ie’

De mannen twijfelden geen seconde en sprongen snel achter hun aanvoerder aan het water in. ‘We hebben geprobeerd ze zoveel mogelijk gerust te stellen en ze boven water te houden totdat er meer hulp kwam’, gaat Bleek verder. ‘Het was eigenlijk helemaal geen denkproces, je doet het gewoon.’

‘Ik ben sowieso altijd trots op mijn ploeg’ie, maar nu helemaal natuurlijk’, zegt de grijnzende trainer van het team, Ron Ridderhof. ‘We wonnen daar makkelijk, dus de scheidsrechter trok er geen minuut bij. Doet hij dat wel, dan kom je een paar minuten later op die plek waar die mensen lagen. Dan kun je ze anders treffen. Daar moet je maar niet over nadenken, want dat is wel emotioneel.’

‘Ze verdienen een lintje’

Trainer Ridderhof vindt het ‘grandioos’ dat het echtpaar hen voor de training bezoekt. ‘Het deed me wel wat. Ik heb ze gezien toen ze net uit het water waren, toen de modder zowat nog in hun oren zat. En nu zie ik ze op deze manier. Die man is nog aangeslagen. Ik hoop dat het goed komt.’

Tinus beseft ook dat het heel anders af had kunnen lopen. Hij is de voetballers daarom voor eeuwig dankbaar. ‘Dit is nou de jeugd van Nederland die een lintje verdient. Zonder na te denken, springen ze de sloot in om mij eruit te halen. Voor mij zijn het helden. Zulke mensen hebben een lintje verdiend.’