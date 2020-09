Bibliotheken op zaterdagen extra uur open voor kwetsbare mensen

Meer in

Bibliotheek Den Haag stelt met ingang van zaterdag 26 september 2020 venstertijden in voor kwetsbare groepen. Vanaf dat moment kunnen kwetsbare groepen iedere zaterdagochtend, in elk stadsdeel, terecht tijdens een extra openingsuur. Dit uur is bedoeld voor ouderen en mensen die snel ziek worden door het coronavirus.

Het aantal coronabesmettingen nam afgelopen tijd toe, onder meer in en om Den Haag. De veiligheidsregio Haaglanden kondigde daarom extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waaronder speciale openingstijden voor kwetsbare groepen.

Vanaf zaterdag 28 september zal daarom per stadsdeel één bibliotheekvestiging wekelijks een uur eerder opengaan. De extra openingstijden worden ingesteld in het vertrouwen dat alléén mensen uit de kwetsbare groepen er gebruik van maken.

Extra openingsuur op zaterdag voor kwetsbare groepen

• Segbroek 10.00 tot 11.00 uur, Weimarstraat 353

• Schilderswijk 11.00 tot 12.00 uur, Koningstraat 439

• Scheveningen 10.00 tot 11.00 uur, Scheveningseweg 333

• Haagse Hout 11.00 tot 12.00 uur, Theresiastraat 195

• Loosduinen 11.00 tot 12.00 uur, Loosduinse Hoofdstraat 555

• Ypenburg 11.00 tot 12.00 uur, Schrabber 8

• Laak 11.00 tot 12.00 uur, Linnaeusstraat 2

• Wateringse Veld 11.00 tot 12.00 uur, Laan van Wateringse Veld 468