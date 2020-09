Haagse gemeenteraad blijft in fysieke vorm vergaderen

De Haagse gemeenteraad blijft in fysieke vorm -met alle raadsleden- vergaderen. Chris van der Helm laat namens het presidium desgevraagd weten dat er voor bijeenkomsten als gemeenteraadsvergaderingen een uitzondering bestaat in de noodverordening. Ook is er in het Atrium, waar de raadsleden al enige tijd hun vergadering houden, voldoende ruimte om afstand te bewaren en veilig samen te komen. Bij klachten wordt verwacht dat raadsleden thuisblijven. “Verder blijven we natuurlijk de ontwikkelingen op de voet volgen”, zegt Van der Helm tegen Den Haag FM.

Nu we niet meer dan max 50 personen bij elkaar mogen komen, geldt dat ook voor de #raad070, toch @ChrisvanderHelm ? https://t.co/QnzQdy4TIh — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) September 21, 2020

Ook commissievergaderingen kunnen gewoon door blijven gaan, daar zijn minder dan 50 personen bij aanwezig, ook is er de mogelijkheid digitaal deel te nemen aan zo’n vergadering. Die digitale optie is er niet beschikbaar voor de stemmingen in de raadsvergaderingen, daarvoor is fysieke aanwezigheid noodzakelijk.

Sinds afgelopen zondag is er in de Veiligheidsregio Haaglanden een verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen. Die maatregel volgde vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in de regio.