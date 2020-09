Hart voor Den Haag pleit voor ereveld gesneuvelde militairen Slag om Den Haag

Hart voor Den Haag wil dat het stadsbestuur aan de slag gaat met een Nationaal Ereveld in Den Haag. Op dat veld moeten de graven komen van de militairen die in mei 1940 om het leven kwamen bij de slag om Den Haag.

“Ik ben afgelopen zomer gewezen, door de projectgroep, op het massagraf van Nederlandse militairen wat bij de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan is gevestigd. Daar liggen die bijna 200 jonge mannen, zonder vermelding, anoniem onder een armetierig grasveldje. Terwijl eigenlijk de slag om Den Haag de enige slag is die de Duitsers in hun snelle opmars verloren hebben. Daar zouden we best wat trotser om mogen zijn”, zegt Richard de Mos in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Wij roepen in ons initiatief op om in Den Haag een stukje grond daarvoor te vinden. De projectgroep heeft daar ideeën bij, de projectgroep zelf heeft ‘in de omgeving van het Indisch monument’ genoemd. Ik zit niet zo vast aan een locatie, als deze jongens maar op een waardige manier de eer krijgen die ze eigenlijk al 80 jaar geleden hadden moeten hebben.” Daarvoor moet elke gesneuvelde een eigen graf krijgen. “Ieder graf een eigen steen, met naam en data. Voor zover het kan dat laatste. Dan heb je ook echt het besef hoe hard er gevochten is.”

Luister hier naar het gesprek met Richard de Mos op Den Haag FM.