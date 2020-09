Jaap Korteweg: “We willen melk maken zonder koe”

Jaap Korteweg en Niko Koffeman hebben een nieuwe missie: melk maken, zonder tussenkomst van (bijvoorbeeld) een koe. “Het is gelijk ontstaan met het idee van de Vegetarische Slager; om vlees te maken zonder dieren. Om dat vlees te maken direct van de bonen en de granen die we de kippen en de varkens voeren. En eigenlijk bij de melk is het hetzelfde: we willen melk maken zonder koe”, vertelt Korteweg in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “We zijn begonnen met de Vegetarische Slager, twaalf jaar geleden. Dat is nu ondergebracht bij een professionele partij die dat goed doet, dus nu is er weer tijd en ruimte om aan het volgende project te gaan beginnen. Melk maken zonder tussenkomst van een koe.”

“We hebben erover gesproken met wetenschappers, die zijn er van overtuigd dat het kan en dat het een kwestie is van tijd en geld.” Volgens Korteweg is het goed mogelijk om het fermentatieproces, wat nu gebeurt in de magen van een koe, na te maken. “Wij zullen de micro-organismen gaan gebruiken in een proces wat we voeden met gras en waar melk uitkomt, maar wat wel een factor 5 efficiënter is. Dus uit dezelfde hoeveelheid gras kun je vijf keer zoveel melk halen. Je hebt dus vijf keer minder landverbruik, watergebruik, energieverbruik, noem maar op. Het zorgt er ook voor dat we veel meer ruimte gaan krijgen op deze aarde. Als dat doorzet dan krijgen we enorme gebieden, wereldwijd, beschikbaar voor natuur.”

“Voor ik de Vegetarische Slager begon had ik ook wel kunnen gaan relaxen, maar ik was in de situatie dat ik de mogelijkheid had om te investeren, en ik had er tijd voor. Daarom heb ik dat gedaan, omdat ik overtuigd was van het idee dat als je die populaire dierlijke producten zoals vlees -en nu dus zuivel- kunt maken zonder dier dat veel mensen dat zullen willen, omdat niemand een goed gevoel heeft bij die bio-industrie. Maar we houden zo van die producten.”

Luister hier naar het gesprek met Jaap Korteweg op Den Haag FM.