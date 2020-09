Koninklijke stadsroute toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Mensen met een beperking kunnen voortaan een stadsroute volgen die hen langs de koninklijke highlights brengt. Den Haag is de eerste stad waar een dergelijke route, aangevuld met informatie over de rolstoeltoegankelijkheid voor het bezoeken van de koninklijke bezienswaardigheden, voor mensen met een mobiliteitsbeperking gratis te verkrijgen is. De Koninklijke Rolstoelroute is een initiatief van The Hague Marketing Bureau, stichting Voorall en de gemeente Den Haag.

Met deze rolstoelroute profileert Den Haag zich meer en meer als inclusieve stad waar iedereen kan meedoen. De rolstoelroute maakt zichtbaar dat Den Haag zich ook inzet voor bezoekers met een beperking en hen op een gastvrije manier ontvangt. De route is zorgvuldig samengesteld en getest door twee personen in een rolstoel. Zij hebben gelet op of de route goed begaanbaar is voor mensen die minder mobiel zijn, hoe het gezichtsveld is op een lager niveau en of bezienswaardigheden die zeggen rolstoelvriendelijk te zijn ook echt goed toegankelijk zijn met een rolstoel.

Routetester Inge van de Vooren: “Er zijn veel stadswandelingen te doen in de stad, maar als je afhankelijk bent van een rolstoel kan je nooit mee, omdat er altijd wel een punt tussen zit waar je met een rolstoel niet langs kan. Met deze route wordt er rekening gehouden met ons. Ik kan het met mijn kinderen doen. Met een standaard wandelroute kan dat niet.” Routetester Ed Boonstoppel: “Ik heb gelet op of je overal makkelijk bij kon. Het is een oude binnenstad, maar ondanks dat zijn een hoop dingen goed toegankelijk. Deze route maakt het voor mensen in een rolstoel mogelijk om nieuwe plekken in de stad te ontdekken. Dankzij de uitgebreide beschrijving op de website krijg je achtergrondinformatie mee wat de ervaring compleet maakt.”

Deze speciale Koninklijke Rolstoelroute wordt donderdag om 14.00 uur feestelijk geopend. Het startschot wordt gegeven door wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) van zorg, directeur Marco Esser van The Hague Marketing Bureau en directeur Wim Carabain van belangenbehartiger Voorall. Dat doen zij bij het standbeeld van Willem van Oranje op het Plein. Na het startschot nemen cityhost Remco Dörr en Voorall-directeur Carabain de genodigden in gouden rolstoelen mee de route op, aangekleed met historische verhalen van de cityhost bij elke bezienswaardigheid.

De koninklijke rolstoelroute is te vinden op de website denhaag.com/koninklijk. De flyer is gratis op te halen in de The Hague Info Store, de vestiging van VVV Den Haag.