Madurodam Marathon dwars door attractie en werkplaats

Deelnemers aan de Madurodam Marathon rennen de komende editie dwars door de attractie Zo Groot Is Oranje en door één van de werkplaatsen.

Net als voorgaande jaren starten de deelnemers op het George Maduroplein, vóór de entree van Madurodam. Hierna lopen zij om Madurodam heen en rennen via de leveranciersingang het park in. De run heeft iets weg van een ‘urban trail’: de deelnemers gaan dwars door de attractie Zo Groot Is Oranje en door één van de werkplaatsen. Een plek waar je als gewone bezoeker van Madurodam nooit komt. Via de foyer, door de vuurtonen finishen de deelnemers op het voorplein van het attractiepark.

De Marathon Madurodam is een marathon die past bij de Haagse attractie: voor en door kinderen, voor iedereen toegankelijk én als sponsorloop voor een goed doel. De opbrengsten van de loop gaan naar het project ‘Samen Spelen’ van Het Gehandicapte Kind.

Aan de start verschijnen vanwege het coronavirus dit jaar alleen kinderen. Publiek is welkom tijdens de run om langs het buitenparcours en bij de start en de finish de kinderen aan te moedigen.

De marathon is geschikt voor renners met en zonder beperking. Net als vorig jaar kunnen racerunners ook weer deelnemen, zowel met de marathonafstand van 1,69 km (zelfstandig) als met begeleiding door andere kinderen op een parcours van 500 meter.