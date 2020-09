Nijpend tekort aan agenten door coronamaatregelen

De Nationale Politie heeft te kampen met zo’n grote uitval van agenten door de coronamaatregelen dat het dagelijkse werk in het geding komt. De politieleiding noemt dat onacceptabel en schakelt nu een commercieel testbedrijf in. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een mail die het in handen kreeg. Agenten komen in aanmerking voor zo’n sneltest als ze nodig zijn bij “operationeel nijpende situaties”, zoals uitrukken bij ongelukken en geweldsmeldingen en terreurinzet.

Verschillende politieteams in het land hebben te maken met een grote uitval van agenten omdat ze gezondheidsklachten hebben en moeten wachten voordat ze terecht kunnen bij de GGD voor een coronatest. Maar veel agenten zijn ook niet inzetbaar omdat ze in thuisquarantaine zitten, bevestigt woordvoerder Helma Huizing van de Nationale Politie.

Hierdoor “is er sprake van een zodanig capaciteitsverlies dat vitale processen in het geding komen”, zo staat in de mail. Het gaat om de basispolitiezorg, maar ook om bijzondere diensten, zoals de Dienst Bewaken & Beveiligen en Dienst Speciale Interventies (DSI). Door de capaciteitsdruk moeten eenheden steeds vaker agenten van andere posities wegtrekken om de noodhulp op pijl te houden. Dat gaat dan weer ten koste van andere politietaken, zegt Huizing.