Verdachte van oorlogsmisdaden Kosovo naar Den Haag

Een verdachte van oorlogsmisdaden in het Balkanland Kosovo is gearresteerd. Hij wordt overgebracht naar Den Haag om hier te worden berecht voor het speciale tribunaal dat zich buigt over oorlogsmisdaden in Kosovo. Het gebied splitste zich na een bloedig conflict af van Servië.

Aanklagers van de internationale Kosovo-rechtbank hadden opdracht gegeven de verdachte Salih Mustafa te arresteren. Mustafa wordt de eerste verdachte van het tribunaal die in hechtenis komt. Hij was een belangrijk commandant van het zogenoemde Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) tijdens het Kosovo-conflict van 1998-99. De rechtbank maakte niet bekend waarvan Mustafa precies wordt beschuldigd.

Het tijdelijke tribunaal in Den Haag is opgericht om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en andere misdrijven te berechten die zijn gepleegd tijdens de opstand van Kosovo tegen de Servische machthebbers. De rechtbank richt zich zowel op verdachten uit Kosovo als uit Servië.