VVD’er Anne Mulder krijgt lintje bij vertrek uit Kamer

VVD-Kamerlid Anne Mulder is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter Khadija Arib maakte dat bekend bij zijn afscheid van de Tweede Kamer. Mulder is wethouder geworden in Den Haag, waar hij zijn partijgenoot Boudewijn Revis opvolgt.

De liberaal en oud-Dutchbatter werd door Arib geprezen om zijn gevoel voor humor. Nadat Mulder was verschenen in een documentaire over de val van Srebrenica, sprak onder anderen Geert Wilders zijn respect en dank uit voor het werk van de VVD’er als oud-militair.

Mulder was tijdens zijn tien jaar als Kamerlid onder meer zorgwoordvoerder voor zijn partij. De afgelopen tijd boog hij zich als EU-woordvoerder en brexitrapporteur vooral over Europese zaken. Ook was hij de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Financiën, waarin soms heftige ruzies werden uitgevochten, onder meer over de affaire met de kinderopvangtoeslag.