Nachtburgemeesters van Den Haag tot Groningen: draai vervroegde sluiting horeca terug

De Haagse nachtburgemeester heeft, samen met verschillende collega’s, donderdag een brief gestuurd naar minister-president Mark Rutte. Met het schrijven willen ze het kabinet ertoe bewegen om de vervroegde sluitingstijd van de horeca terug te draaien. Tevens vraagt men in gesprek te gaan met de branche. De brief is getekend door Nachtwacht Haarlem, Nachtburgemeester Den Haag, Nachtraad Groningen, De Nacht Wacht, Nachtburgemeester Nijmegen, N8W8 Rotterdam en Nachtburgemeester Amsterdam.

In de brief zeggen de verschillende nachtburgemeesters het niet logisch dat de horeca eerder de deuren moet sluiten. “Terwijl de cijfers van het RIVM aantonen dat slechts een klein deel van de coronabesmettingen in de horeca plaatsvindt.” Uit de brief valt op te maken dat men bang is voor eventuele gevolgen, zoals illegale feesten, waarbij geen controle is.

Daarnaast wordt aangestipt dat een vroegere sluiting ook een omzetverlies kan inhouden voor ondernemers “die het de afgelopen 7 maanden toch al zo zwaar te verduren hebben gehad”.

“Beetje jammer”

In de Haagse binnenstad is donderdag het wegsturen van klanten om 01.00 uur goed verlopen, zo meldt mediapartner Omroep West. “Ik vind het een beetje jammer dat alles zo vroeg moet sluiten”, zegt een vrouw op het Plein. “Ik kwam hier voorheen ook en toen merkte ik dat er gewoon goed wordt gehandhaafd. Er staat beveiliging en iedereen die in de buurt wil komen van andere mensen, wordt gelijk aangesproken. Jammer dat het op deze manier moet gaan.”

Een jongeman die ook op het Plein is, noemt de nieuwe maatregelen ‘niet normaal’. Volgens hem is corona overal en niet alleen na middernacht in de horeca. “Dus wat maakt het uit om dan dicht te gaan.”

Horeca bezorgd over winter

De horeca is bezorgd over de winter. Door de oplopende besmettingen is er een grote kans op meer en strengere coronamaatregelen zoals beperktere openingstijden. De terrassen gaan ’s winters weg en binnen is er minder ruimte. Daarbovenop komen de afnemende steunmaatregelen van de overheid voor loonkosten. Deze “gevaarlijke cocktail” van factoren kan veel horecabedrijven deze winter de kop gaan kosten, verwacht directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Luister hier naar het gesprek met Jeroen van Beek van Huppel The Pub op Den Haag FM.

Hart voor Den Haag

De aankondiging van de maatregelen voor de horeca werden niet met enthousiasme ontvangen bij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos. “Ik ben hier echt des duivels over. Ik vind het ongekend dat de horeca weer als kop van jut gebruikt wordt. De horeca is als eerste aan de gang gegaan om zich klaar te maken voor de anderhalvemetersamenleving, daar hebben ze tienduizenden euro’s in geïnvesteerd… Met effect, want je ziet dat het aantal besmettingen in de horeca maar vijf en een half procent is. Vervolgens wordt er gezegd: het is een brandhaard. Dat is gewoon niet het geval”, vertelde raadslid Ralf Sluijs in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.