Twintig tips over vermissing Niek de Graaf

De politie heeft twintig tips gekregen over de vermiste Niek de Graaf, maar deze hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, meldt mediapartner Omroep West. ‘Dat wil niet zeggen dat we er mee stoppen’, vertelt een woordvoerder van de politie. ‘We hopen nog steeds dat we hem kunnen vinden.’

De 56-jarige Niek de Graaf wordt nu een maand vermist. Hij ging op 25 augustus hardlopen in het Haagse Bos en is daarna niet meer thuisgekomen. Diverse zoektochten naar de man hebben geen resultaat opgeleverd. Zo werd er met speurhonden gezocht in natuurgebied Meijendel, maar ook daar werd hij niet aangetroffen.

De politie heeft tijdens de zoektocht informatieborden geplaatst bij het Haagse Bos en Meijendel. Naar aanleiding van deze borden heeft de politie twintig tips gekregen. ‘We hebben deze allemaal nagelopen, maar ze hebben er helaas niet toe geleid dat we hem hebben kunnen vinden’, legt de politiewoordvoerder uit.

Niet mee stoppen

Op dit moment staan er geen verdere zoekacties gepland. ‘Maar dat wil niet zeggen dat we er mee stoppen’, benadrukt de woordvoerder. ‘Nieuwe tips zijn altijd welkom en die zullen we dan allemaal zo goed mogelijk nalopen.’