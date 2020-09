Wethouder Martijn Balster in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is de Haagse wethouder Martijn Balster (PvdA) te gast over de ontwikkelingen in Zuidwest.

Zo krijgt Moerwijk een boost. Het stadsbestuur gaat bouwen aan een nieuwe school, een gezondheidscentrum en zo’n veertig sociale woningen, maakte de gemeente deze week bekend. Daarnaast komt er een bedrijfsverzamelgebouw zodat mensen uit de wijk aan het werk kunnen.

Samen met woningcorporatie Staedion en bouwbedrijf Heijmans wil de gemeente 3.500 extra woningen bouwen in Den Haag Zuidwest. Daarnaast moeten er tweeduizend huurwoningen worden vernieuwd. Het gaat om huizen in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten. PvdA-wethouder Balster legt in Spuigasten uit voor welke uitdagingen de gemeente staat.

