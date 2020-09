Japanse Tuin blijft ook in het najaar dicht door corona

De Japanse Tuin blijft ook dit najaar gesloten. Dat meldt Het Haagse Groen. De corona-maatregelen laten het niet toe dat de tuin op Landgoed Clingendael open kan.

Het is de oudste Japanse Tuin in Nederland. En met een oppervlakte van 6.800 vierkante meter ook nog eens de grootste. De tuin was de privé-eigendom van de baronesse van Brienen (1871-1939). Alleen genodigden mochten de tuin betreden. Die was vroeger dus helemaal nooit open voor publiek. Dat is pas sinds de jaren ’60. En dan slechts voor acht weken per jaar. Die beperkte opening is om de tuin te beschermen; die is heel oud en kwetsbaar. Met veel publiek slijten de smalle paadjes en de daaraan grenzende moslaag te snel.

Vanwege de corona-maatregelen lukt het niet om de Japonaiserie, zoals de tuin ook wel wordt genoemd, veilig voor het publiek te openen. De paadjes alleen al zijn te smal om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook in het voorjaar bleef de tuin dicht voor publiek.