Kunstlicht met ‘Soul#4 Celebrate’ en ‘Swingin’ Paris’ van Michael Varekamp en Tess Merlot

Het wekelijkse live kunst- en cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan dansvoorstelling ‘Soul#4 Celebrate’ van Meyer-Chaffaud en het ‘Swingin’ Paris’ van Michael Varekamp & Tess Merlot.

Wat is het dat ons mensen verenigt? Sinds 2017 zoekt het Haagse choreografenduo Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud in hun reeks ‘Soul’-voorstellingen naar de aard van het mens-zijn. Door middel van rauwe, poëtische dans ervaar je wat ‘samen zijn’ en ‘verbinding’ kunnen betekenen. De tijd is aangebroken voor de vierde editie: ‘Soul#4 Celebrate’. Voor het eerst is Meyer-Chaffaud in het Zuiderstrandtheater te zien, waar de voorstelling vrijdag 2 oktober in première gaat.

Voorts op naar het ‘Swingin’ Paris’ van rond 1930. De Haagse trompettist Michael Varekamp en The Legends nemen je, samen met de Haagse rijzende ster en chansonnière Tess Merlot mee door de straten van het bruisende Parijs van toen. Ze toveren de zaal om tot een romantische jazzkelder waar oude hits het oor strelen. Vrijdag 2 oktober is Theater Dakota hun decor voor een eerste try-out.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met huiscabaretier Thom Ferwerda en Door de bril van een ander met Mira Feticu. Ter afsluiting zijn er agendatips. Presentatie en samenstelling: Eric Korsten.

Special

Voorafgaand, van 10.00-11.00 uur is er een Kunstlicht Special over het Kunstenplan-in-wording voor Den Haag.

Afbeelding: Michael Varekamp en Tess Merlot

Foto: Anouk van Nunen