Richard de Mos en advocaat Peter Plasman starten landelijke partij

Richard de Mos en zijn advocaat Peter Plasman gaan meedoen aan de verkiezingen, meldt het AD. Centraal staat de ‘ombudspolitiek’ die de oud-wethouder in Den Haag groot maakte. De Mos wordt lijsttrekker van de nieuwe beweging, Plasman nummer twee. De Amsterdamse strafpleiter staat De Mos sinds vorig jaar bij in de Haagse corruptieaffaire.

Tijdens hun gesprekken groeide het idee om samen de landelijke politiek in te gaan. “De rechtsstaat bestaat bij de gratie van vertrouwen en daar wordt te weinig aan gewerkt”, zegt Plasman. “Mensen hebben geen stem bij grote beslissingen, kijk naar de coronacrisis. Richard heeft laten zien dat je op onorthodoxe wijze van onderop heel goede politiek kunt bedrijven. Hij heeft enorm veel potentie, maar is niet altijd even handig, hij schiet wel eens door. Dan stuur ik bij.”

De Mos en Plasman willen kiezers veel meer directe invloed geven, met referenda over grote projecten en beleidskeuzes, maar ook met structurele burgerjury’s bij ministeries, digitale raadplegingen voor Kamerdebatten en congressen waarop iedereen kan meepraten.