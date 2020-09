Special Kunstlicht: ontknoping Kunstenplan

In een extra uurtje Kunstlicht van 10.00-11.00 uur besteedt het wekelijkse live kunst- en cultuurmagazine van Den Haag FM aandacht aan het Kunstenplan-in-wording voor de stad Den Haag.

Binnenkort stelt de Haagse gemeenteraad het zogeheten Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2021-2024 vast. Uit het concept van de Haagse wethouder Van Asten (D66) blijkt het voornemen om zo’n twintig culturele instellingen niet langer te ondersteunen, waaronder Crossing Border Festival en De Dutch Don’t Dance Division. Bovendien hangt de grote kunstinstellingen van de stad een ‘solidariteitsheffing’ boven het hoofd. In Kunstlicht een discussie tussen en met gemeenteraadsleden Bülent Aydin (PvdA), Det Regts (VVD) en Lidy klein Gunnewiek van Het Nationale Theater, als woordvoerder van de grote kunstinstellingen, die een brandbrief stuurden.

Dat laatste deed ook de danssector. Het grootste knelpunt is namelijk dat het ‘culturele middenveld’ in de stad hard wordt geraakt. De klassieke muziek bijvoorbeeld, en zeker ook de dans moeten een flinke veer laten. Het uithangbord Den Haag Dansstad, uniek voor Nederland, dreigt daardoor uit de hengsels te vallen. In Kunstlicht een debat met wederom Aydin en Regt, met dit keer Gemma Jelier die namens de dansinstellingen in de stad spreekt.

Regulier

Van 11.00-12.00 uur is er daarna een reguliere editie van Kunstlicht, met aandacht voor de dansvoorstelling ‘Soul#4 Celebrate’ van Meyer-Chaffaud en het ‘Swingin’ Paris’ van Michael Varekamp & The Legends ft. Tess Merlot.