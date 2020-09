Telefonische storing; GGD, Gemeente en bibliotheek onbereikbaar

Diverse instanties kampen zaterdagmorgen met een telefonische storing. Onder meer de GGD Haaglanden, de gemeente en de bibliotheek zijn onbereikbaar.

De GGD laat op Twitter weten: “Door een technische storing is GGD Haaglanden momenteel niet telefonisch bereikbaar. De coronalijn is weer bereikbaar, maar door de ontstane vertraging het kan het langer duren voor u iemand aan de lijn krijgt. Onze excuses hiervoor. Wij hopen dat de storing snel is opgelost.”

Maandagmorgen was er ook al een storing, daardoor was de gemeente niet bereikbaar.