Boekhandel Paagman breidt uit: nieuwe winkel geopend in Mall of the Netherlands

De bekende Haagse boekhandel Paagman heeft zaterdag de deuren geopend van een gloednieuwe winkel in de toekomstige Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Mall of the Netherlands is niet alleen een bijzondere stap in de ontwikkeling van het familiebedrijf Paagman, het is bovendien voor het eerst in ruim 15 jaar dat in Nederland een geheel nieuwe boekwinkel van deze omvang wordt gerealiseerd.

“Wij voelden ons vanaf het eerste begin al aangesproken door de ambities van Westfield Mall of The

Netherlands”, vertelt algemeen directeur Fabian Paagman. “Deze sluiten aan op datgene waar wij als boekhandel voor staan: innovatief en hoogwaardig, maar tevens toegankelijk en zeer aantrekkelijk. We willen als boekhandel blijven vernieuwen, inspireren en verleiden. We zijn er om de boeken en literatuur te vinden die je zoekt, maar vooral ook om datgene te bieden waar je níet direct naar op zoek bent, maar wel wilt lezen, wilt weten, wilt beleven en wilt hebben. Dat sluit zonder meer aan bij Westfield Mall of the Netherlands in het ambiteuze winkelconcept dat ze realiseert aan de rand van Den Haag.”

Paagman is sinds 1951 gevestigd in het Haagse Statenkwartier en groeide in de afgelopen 69 jaar uit tot dé toonaangevende Haagse boekhandel met tevens verkoop van kantoorartikelen, cd’s & lp’s en horeca. Paagman heeft twee winkels in Den Haag en één winkel in Delft; tevens verkoopt Paagman online via paagman.nl. Bij Paagman zijn ca. 110 mensen werkzaam.